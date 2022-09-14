Üniversiteli milyonlarca genç KYK burs ve öğrenim kredisinden yararlanıyor. Bir o kadar öğrenci de yeni dönemde başvuru yapmak istiyor. Peki, KYK bursu ne kadar?

KYK burs öğrenim kredisi ne kadar olacak? KYK bursu artışı ne olacak 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK burs ve öğrenim kredilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elbette sadece bununla kalmadık, üniversite öğrencilerimiz için kredi ve burs imkanlarını da genişlettik. Göreve geldiğimizde 451 bin öğrenci, burs veya kredi alabiliyorken bu sayı geçtiğimiz yıl 503 bini burs, 880 bini kredi olmak üzere 1 milyon 383 bine çıktı. Bugün artık başvuran her öğrencimize ya kredi ya burs, muhakkak veriyoruz. 2002'de sadece 45 lira olan burs veya kredi meblağını da her yıl artırdık. Şu anda lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira, doktora öğrencilerine de 2550 lira kredi veya burs veriyoruz. Bunun yanında yurtlarda kalan öğrencilerimize aylık 11 lira olan beslenme yardımını da 750 liraya çıkartarak hiçbir gencimizi mağdur etmedik” dedi.

"Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemde hem yurt hem burs imkanlarını genişletmeyi sürdüreceklerini söyledi.