KYK burs-öğrenim kredisi müracaatları ne zaman yapılacak?

Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK yurt başvuruları 3 Eylül itibariyle başladı. Peki Burs veya öğrenim kredisi müracaatları ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları ne zaman? 2018 KYK öğrenim kredisi müracaat nasıl yapılır?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi müracaatları, her yıl muhtemelen eylül veya ekim veya kasım ayları içerisinde alınmaktadır. Başvurular Kurumun web sayfası üzerinden interaktif olarak alınmaktadır. Burs ve öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, KYK tarafından kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırmaktadır. Beyanlarının doğru olmadığı tespit edilenlerin ise burs ve öğrenim kredisi hakkı iptal edilmektedir. Öğrencilerin, İnteraktif müracaatlarını yaparken her alanı dikkatlice incelemeleri, konuyu tam olarak kavradıktan sonra ilgili alanları cevaplanmaları gerekmektedir.

Hatalı, eksik ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunma KYK, burs ve öğrenim kredisi alımını engellemektedir. Evli olan öğrenciler ise sosyo-ekonomik durumları ile ilgili olarak eşlerinin sosyo-ekonomik bilgilerini ve çocuklarını beyan etmek zorundadırlar. Öğrenciler, müracaatların bitim tarihinden itibaren öğretim durumunda meydana gelen değişiklikleri, müracaat tarihinin bitimini takip eden 30 gün içinde Kuruma durumunu anlatan bir dilekçe ile bildirilmesi gerekli ise belgelemesi halinde değişiklikler değerlendirmede dikkate alınacaktır. KYK burs ve öğrenim kredisi müracaat sonuçları muhtemelen Kasım Sonu veya Aralık ayları içerisinde belli olmakta ve Kurumun web sayfasında ilan edilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin ev adreslerine herhangi bir tebligat yapılmamakta olup sadece burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin Kuruma vermiş oldukları elektronik posta adreslerine bilgi gönderilmektedir. Bu yüzden elektronik posta adresinizi başvuruda yazar iken doğru yazıp yazmadığınızı kontrol ediniz.