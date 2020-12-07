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Eğitim KYK burs kredi yatma tarihleri! KYK kredi burs ödemesi ne zaman? KYK bursu ne zaman yatar?
Eğitim

KYK burs kredi yatma tarihleri! KYK kredi burs ödemesi ne zaman? KYK bursu ne zaman yatar?

KYK kredi ne zaman yatacak 2021, KYK burs yatma tarihleri 2020 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilmekte. KYK burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler 19 Kasım’a kadar e devlet üzerinden taahhütnameyi onlamaları gerekecek. Onay işleminden sonra öğrencilere kazandıkları burs ya da kredi ödemesi yatacak. Peki KYK bursu ve kredisi ne zaman yatacak? İşte KYK burs kredi yatma tarihleri.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:47:00 -
KYK burs kredi yatma tarihleri! KYK kredi burs ödemesi ne zaman? KYK bursu ne zaman yatar?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığının müjdesini verdi. Bakan Kasapoğlu’nun bu müjdesinde sonra sonuc.kyk.gov.tr üzerinden burs ve kredi sorgusu yapan öğrencilere KYK burs, KYK kredisi çıktığını gördü. KYK Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. KYK kredi ya da burs kazanan öğrenciler 2020-2021 KYK burs ve kredi ücretini ne zaman alacak? KYK burs-kredi ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

KYK kredi ne zaman yatacak 2020-2021

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira, Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak. Bu yıl burs ve kredi miktarında artış yapılması bekleniyor. KYK ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. KYK burs kredisi ödemeleri geçtiğimiz yıllarda Ekim ayı itibariyle ödenmeye başlanmıştı.

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