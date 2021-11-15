KYK burs kredi sonuçları son dakika açıklandı mı? KYK burs kredi sonuç sorgulama ekranı e devlet KYK burs sonucu

e devlet KYK burs sonuç sorgulama ekranı! Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK 2021 burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Binlerce üniversite öğrencisinin gözü kulağı KYK burs kredi sonuçlarında. Son başvurunun üzerinden 2 haftayı aşkın süre geçerken her gün KYK 2020 burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yöneltiliyor. Peki konuya ilişkin herhangi bir açıklama var mı? KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanma tarihine dair meraklı bekleyiş sürüyor. 2021 KYK burs ve kredi başvuruları 10 Kasım’da sona ermişti. Başvurular bittikten sonra KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı 2021?

KYK burs başvuruları 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erdi. 2021 GSB KYK bursu çıkmayan öğrenciler devletin verdiği kredi imkanından faydalanabiliyor. GSB 2021 KYK burs başvurusu yapan binlerce öğrencinin gözleri, burs başvurularının sonuçlarına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. KYK burs başvuru sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanacak. 2021 KYK burs kredi başvuru sonuçlarının ne zaman belli olacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. GSB 2021 2022 KYK burs başvuru sonuçlarının kasım ayı sonuna doğru değerlendirme işleminin tamamlanmasından sonra açıklanması bekleniyor. KYK burs sonuçlarını sorgulamak için tıklayın.

KYK burs kredi ücreti ne kadar?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün (KYK) öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl değişkenlik gösteriyor. 2021 için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL oldu. 2022'den itibaren zamlı ücretler aylık olarak hesaplara yatacak. Ancak 2022 ücretleri henüz belli olmadı. Aralık ya da ocak ayında gelecek yılın ücretlerinin belli olacağı tahmin ediliyor.