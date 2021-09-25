Üniversite öğrencileri eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları maddi destek sebebiyle burs ve öğrenim kredilerine başvuru yapmayı uygun buluyor. Bu sebeple öğrenciler KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK bursları için başvuru hangi gün başlayacak?

KYK burs kredi başvurusu ne zaman? KYK burs başvurusu yap

Milyonlarca öğrenci KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağını araştırıyor. KYY yurt başvuruları 16 Eylül’de açıklandı. Öğrenciler yurt işlemlerini yaparken burs başvurularına da göz atıyor. Ancak KYK yurt ve öğrenim kredisi başvurusu için henüz bir tarih paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayında alınmıştı. Bu sene de benzer bir tarihte başvuruların alınması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuruları e devlet üzerinden alınacak.

Kimler KYK bursu başvurusunda bulunabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK bursu alan KYK öğrenim kredisi alabilir mi?

KYK burs ve öğrenim kredisine başvuracak olanlar ise sık sık ‘Burs ve öğrenim kredisi aynı anda alınır mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. KYK burs ve öğrenim kredisi aynı anda alınmaz. Öğrenciler e devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra adayların başvuruları değerlendiriliyor. Uygun olan adaylara ya burs ya öğrenim kredisi bağlanıyor.