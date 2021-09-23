Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte pek çok öğrenci burs ve kredi başvurularının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK bursu için başvurular ne zaman alınacak?

KYK burs kredi başvurusu ne zaman başladı mı 2021 2022

Üniversite öğrencileri eğitimleri boyunca maddi desteğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu sebeple öğrenciler burs ve öğrenim kredisi almak istiyor. KYK burs ve öğrenim kredisi için başvuru yapmak isteyenler ise ne zaman nereden başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. KYY yurt başvuruları 16 Eylül’de açıklandı. Öğrenciler yurt işlemlerini yaparken burs başvurularına da göz atıyor. Ancak KYK yurt ve öğrenim kredisi başvurusu için henüz bir tarih paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayında alınmıştı. Bu sene de benzer bir tarihte başvuruların alınması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuruları e devlet üzerinden alınacak.

Kimler KYK bursu başvurusunda bulunabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.