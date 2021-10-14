KYK burs kredi başvurusu başladı mı 2021 2022? KYK burs kredi başvurusu sorgulama ekranı

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını oldukça merak ediyorlar. Peki KYK burs ve kredi başvuru işlemleri nasıl yapılacak?

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak sorusu yüzbinlerce üniversite öğrencisi tarafından merak edliyor. KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen öğrenciler KYK başvurularının tam tarihini merak ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu açıklaması bekleyenler http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinden son dakika açıklamaları bekliyor.

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da KYK burs başvurularının birkaç hafta içinde kesinleşmesi bekleniyor. Burs başvurularını yapmak için burs başvurularının nasıl yapılacağını araştıran öğrenciler hangi kurumun, hangi şartlarla ve ne kadar burs verdiğini merak ediyor. KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının daha erken alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun 18 Ekim 2021 tarihine kadar başlaması öngörülüyor. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

KYK burs ücreti ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Öğencilerin her ay başında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

KYK bursundan kimler yararlanır?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK bursu kimler alamaz?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler burstan yararlanamazlar.

KYK burs hangi durumlarda kesilir?

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkûm olması, hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.