KYK burs başvurusu ne zaman sona eriyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile şu anda bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs-kredi başvuruları başladı.

Son başvuru günü 3 Kasım

Burs-kredi başvuruları, 3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru yapacak öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, 3 Kasım saat 23.59’a kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru ekranında öğrencilerin belirttiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla doğrulanacak. Bakanlık, yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi başlatacak.