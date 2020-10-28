  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KYK burs başvurusu ne zaman sona eriyor?
Eğitim

KYK burs başvurusu ne zaman sona eriyor?

Beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından geldi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığı Bakan Mehmet Kasapoğlu tarafından duyuruldu. Peki KYK burs-kredi başvuruları ne zaman sona erecek?

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:07:00 -
KYK burs başvurusu ne zaman sona eriyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile şu anda bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs-kredi başvuruları başladı.

Son başvuru günü 3 Kasım

Burs-kredi başvuruları, 3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru yapacak öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, 3 Kasım saat 23.59’a kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru ekranında öğrencilerin belirttiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla doğrulanacak. Bakanlık, yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi başlatacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede
Gündem

Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Macron'u şeytana benzettiler
Dünya

Macron'u şeytana benzettiler

İran'da bir gazete bugünkü birinci sayfasında İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u manşetine taşıyıp ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay