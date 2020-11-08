KYK burs başvurularında son gün ne zaman?

KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor, KYK burs başvurusu ne zamana kadar yapılacak? KYK kredi başvurusu ne zaman sona erecek? İşte detaylar. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının uzatıldığını duyurmuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvurularını 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını duyurdu. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e devlet üzerinden yapılmakta. KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu için tıklayın.

KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar?

KYK Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenmekte.