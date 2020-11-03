KYK burs başvurusu yap | KYK milyonlarca öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlıyor. Üniversite öğrencileri aylardır burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarihi merak ediyordu. Başvurular 28 Ekim’de başladı. Son gün ise 3 Kasım saat 23.59 olarak açıklanmıştı. Ama yapılan son açıklamaya göre başvuru tarihi uzatıldı. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvuruları ne zaman son? | KYK burs başvurusu son gün ne zaman

KYK burs ve kredi başvuru tarihi uzatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

KYK kredi ve burs başvurusu yap

Öğrenciler kredi ve burs başvurularının nereden yapılacağını merak ediyor. KYK kredi ve burs başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor.

KYK BURS KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ