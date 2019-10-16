KYK burs başvuruları başladı son dakika KYK burs başvuruları nereden yapılacak?

Son dakika KYK burs haberleri: Üniversite öğrencilerinin dört gözle beklediği Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının başladığını son dakika duyurusu ile duyurdu. Peki KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? KYK burs başvuru şartları neler? KYK bursundan kimler yararlanacak?

KYK burs başvuruları başladı! KYK burs başvuruları nereden yapılacak?

2019 2020 KYK burs başvurularının başladığını Kredi ve Yurtlar Kurumu resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada "Sevgili gençler, burs/kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yüksek öğreniminiz boyunca yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başvurularınızı Dijital Türkiye (e-Devlet) üzerinden yapabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. 21 Ekim Pazartesi günü saat 23:59’a kadar devam edecek KYK burs başvuruları e devlet üzerinden yapılacak.

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KYK 15 yaş altı burs başvurusuna ilişkin detaylar

Burs / Kredi başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde araştırılacaktır. Beyanlarınızın doğru olmadığının tespit edilmesi halinde burs / kredi hakkınız iptal edilecektir.

Başvuruda belirtilmiş olan öğrenim bilgileri Yükseköğretim Kurulu YÖKSİS sisteminden kontrol edilecektir. YÖKSİS'te kaydı bulunmayan öğrencilerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

İnteraktif başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyiniz.

Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan; burs / kredi almanızı engeller.

Bekar öğrenciler anne ve/veya babasına, evli öğrenciler ise eşlerine ait aylık net gelirini tam ve doğru olarak yazmalıdır.

Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere ait bilgiler www.kyk.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Ayrıca adrese herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirmeler e-posta ve SMS üzerinden olacağından e-posta ve cep telefonu numaralarının doğru, aktif ve güncel olması gerekmektedir.

Başvuru bitim tarihine kadar başvuru bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

Bir öğrenci aynı anda hem burs hem kredi alamaz.

Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra 15 yaş altı öğrencilerin velisiyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü/Yurt Müdürlüğü'ne giderek taahhütname onayı yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrencilere (öncelikleri olsa dahi) ödeme yapılmaz.

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