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Eğitim KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları bu hafta başlar mı?
Eğitim

KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları bu hafta başlar mı?

KYK burs başvuruları bu hafta başlar mı? Üniversite öğrencilerinin gözü kulağı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularında. Öğrenciler sık sık “KYK burs başvurusu başladı mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, KYK burs başvuru ne zaman? Kimler KYK burs başvurusuna bulunabilir? KYK burs başvuru şartları

Yeniakit Publisher
2021-10-30 16:57:00 -
KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları bu hafta başlar mı?

Üniversite öğrencilerinin pek çoğu KYK burs başvurularının ne zaman alınacağını araştırıyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları bu hafta başlar mı?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlayıp başlamadığı merak ediliyor. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Başvuru işlemlerinin yapılacağı tarihle ilgili de bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. KYK burs başvuruları e Devlet üzerinden alınacak. Başvuruların YKS ek tercih kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.

Kimler KYK bursu başvurusunda bulunabilir?

Ön lisans öğrencileri, 

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez. 

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) 

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, 

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

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