KYK burs ve krdedi başvurularının ne zaman başlayacağı üniversiteyi ilk defa kazanan öğrenciler tarafından sorgulanıyordu. DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler KYK burs ve kredi başvurularına çevrilmişti. 2019–2020 öğretim yılı üniversite öğrencileri burs/öğrenim kredisi başvurularının başladığı Kredi Yurtlar Kurumunca açıklandı. Peki KYK burs başvuruları başladı mı? 2019 KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK bursu (ücret) ne kadar?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)tarafından yapılan son dakika açıklamasında, başvuruların kabul edilmeye başlandığı duyuruldu. Bilindiği gibi, maddi imkanı el vermeyen yüz binlerce öğrenciye geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere iki farklı şekilde destek sağlanıyor. Bu noktada da, '2019-2020 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında üst sıralarda bulunuyordu. Öğrencilerin kredi veya burs hakkından faydalanıp faydalanamayacakları ise e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlaması ve sonuçların açıklanması ile kesinleşecek.

2019 KYK burs başvurusu nereden yapılacak?

21 Ekim Pazartesi günü saat 23:59’a kadar devam edecek KYK burs başvuruları e devlet üzerinden yapılacak.

2019–2020 Öğretim Yılı Üniversite Öğrencileri Burs/Öğrenim Kredisi Başvuruları İçin Tıklayınız

KYK bursu (ücret) ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, öğrencilere tahsis edilen kredi ve burs desteklerine ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, burs miktarına dair 'yeni bir zam daha gelecek' açıklamasını yaptı. Öğrencilere verilen kredi ve burs desteklerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şöyle konuştu: "Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek. Yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira veriyoruz. Bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı 1 milyon 613 bindir. Harç filan var mı? Kaldırdık mı, kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar acaba şimdi nerede? Şimdi ortada yoklar. Ama biz devlet olarak milletimize karşı olan o görevi de yerine getirdik. Üstelik Türkiye attığımız tüm bu tarihi adımlara rağmen, nüfusa göre, üniversite sayısı bakımından hala oldukça mütevazi bir yerde bulunuyor."