Üniversite öğrencilerine müjde geldi. KYK burs başvuru tarihleri uzatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin açıklamada bulundu. Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "An itibari ile başlayan başvurular yarın saat 23:59'a kadar devam edecek" dedi.

KYK başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor.

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.

KYK bursları nasıl neden kesilir?

KYK burs kesilme sebeplerinde, aşağıdaki nedenler yer almaktadır;

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.