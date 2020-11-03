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Eğitim KYK burs başvuru tarihi ne zamana kadar uzatıldı?
Eğitim

KYK burs başvuru tarihi ne zamana kadar uzatıldı?

KYK burs başvurusu süreci devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu'nda burs almak isteyen adaylar başvurularını tamamlarken henüz başvurusunu yapmayanlar KYK burs başvuru tarihinin ne zaman sona ereceğini merak ediyorlar. Peki, KYK burs başvurusu için son tarih ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-03 21:16:00 -
KYK burs başvuru tarihi ne zamana kadar uzatıldı?

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları uzatıldı. Peki son başvuru tarihi hangi gün?

KYK burs başvurusu için son tarih ne zaman?

Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'a uzatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını açıkladı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, 3 Kasım'da son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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