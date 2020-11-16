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Eğitim KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK başvuruları ile ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıldı. Yeni eğitim öğretim dönemi için 28 Ekim'de başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-16 23:48:00 -
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

Binlerce öğrenci KYK burs sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı adına sonuçların açıklanacağı tarih araştırılanlar arasında yerini alıyor.

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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