KYK borcu son durum ne? KYK borçları siliniyor mu?

KYK borcu siliniyor mu? KYK borçları silinecek mi, Kredi Yurtlar Kurumu kredi borçlarına ilişkin son durum haberleri merak ediliyor. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, KYK borçlarının silinmesi için Meclis’e soru önergesi verdi. KYK borçları ile ilgili İYİ Partili İsmail Koncuk'un KYK borçları silinmesine verdiği soru önergesine Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’dan açıklama geldi. Peki KYK borçları siliniyor mu? KYK borcu erteleme nasıl yapılır? KYK borcu sorgulama nereden yapılır?

KYK burs kredi bursları son durum haberi: 2014 yılında Torba Yasası ile Mezunların KYK borçları, KYK öğrenim ve katkı kredisi kapsamında borcunu ödeyemeyenlere kolaylık sağlanmıştı. Üniversiteden mezun olup da iş bulamayan gençler KYK borçlarını ödemekte zorluk çektiğini dile getirerek ya KYK borçlarının silinsin ya da KYK öğretim kredisi borcu ertelensin istiyor. 2014 yılında çıkartılan KYK yasasının yeniden çıkartılması isteniyor. 2018 yılında ise mezun öğrenciler tekrardan böyle bir tasarının yapılmasını merakla bekliyor.

KYK borcu silinsin teklifi

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu TBMM Başkanlığı 'na KYK borçlarının silinmesi ile ilgili bir kanun teklifi verdi. Kanun teklifi bugün TBMM 'de komisyona geldi. Ağıralioğlu tarafından hazırlanan kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna geldi. "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" başlığı ile sunulan kanun teklifinin özeti şu şekilde; "Teklif ile, öğrenim kredisi veya katkı kredisi almış ve borçları muaccel olan kişilerin borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır." Teklif Esas Komisyonu olan Milli Eğitim Komisyonu 'ndan Plan ve Bütçe Komisyonu 'na gönderildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirilmesi sonrası yasa teklifi Milli Eğitim Komisyonuna gönderilecek. Bu komisyonda da kabul edilmesi sonrası Meclis Başkanlığına gidecek.

"KYK borcunu sigortalı bir işe girene kadar da borcunu erteleme imkanı vardır"

KYK borçları ile ilgili İYİ Partili İsmail Koncuk'un bir soru önergesine Spor Bakanı Kasapoğlu, “Bakanlığımızdan öğrenim kredisi almış olan öğrencinin borcunu, öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim görmesi halinde dört yıl) sonra başlamak üzere kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde ödemesi gerekmektedir. Öğrenim kredisi alan öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğu bulunmamakta olup sigortalı bir işe girene kadar da borcunu erteleme imkânı mevcuttur. Vatani görevini yerine getirmekte olan borçlularımızın kredi borçları da durumlarını belgelendirmeleri halinde askerlik sürelerince ertelenmektedir” şeklinde cevap vermişti.

KYK borç sorgulama nasıl yapılır?

Üniversiteden mezun olan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan birisi de KYK borç sorgulama oldu. KYK borç sorgulamanızı e-devlet şifrenizle sorgulayabilirsiniz. KYK toplam borcu ise ekranın en alt kısmında Toplam yazan bölümde gösterilmektedir.