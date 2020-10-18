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Gündem KYK borçları siliniyor mu? Talimatı Erdoğan verdi
Gündem

KYK borçları siliniyor mu? Talimatı Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecinin neden olduğu maddi hasarı onarmak için geniş kapsamlı bir çalışma yapılması talimatını verdi. Yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 miyar liralık borcunu kapsayacak olan bu düzenlemenin şu ana kadar çıkartılan en kapsamlı yeniden yapılandırma olacağı öngörüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 10:52:00 -
KYK borçları siliniyor mu? Talimatı Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin döneminin yaralarını sarmak için bugüne kadarki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi üzerine çalışmalar başladı. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Paket, yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 milyar lira civarındaki borcunu kapsayacak.

Emlak vergisinden trafik cezalarına kadar kamu kurumlarına olan hemen hemen tüm borçların ödemesinin kolaylaştırılması, ödemesiz bir dönemle ertelenmesi sonra da uzun vadeli taksitlendirilmesi planlanıyor. Öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

En çok gelen talep

Yaz tatili süresince sahada olan milletvekillerine en çok gelen talep, devlete olan borçların yeniden yapılandırılması oldu. İş dünyasından da aynı yönde istekler AK Parti'ye ulaştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı bir çalışma yapılması talimatı verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini açıkladı.

AK Parti grubu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların bürokratları ile toplantılar yaparak düzenlenmenin çerçevesini belirlemeye çalıştı.

AK Parti'nin hazırladığı paketin detayları da ortaya çıkmaya başladı. İşte üzerinde çalışılan konular ve formül:

En geniş yapılandırma

Vergi, sigorta prim borçları, kaçak köprü geçişleri, trafik cezaları, gümrük cezaları, belediyelere olanlar da dahil çeşitli borçlar ile bazı idari para cezalarının yapılandırma kapsamına girmesi planlanıyor. Böylece, bu düzenlemenin şu ana kadar çıkartılan en kapsamlı yeniden yapılandırma olması öngörülüyor.

Öğrenim kredisi borçlarına da kolaylık

Üniversitelerden mezun olan öğrencilerin öğrenim kredileri ile ilgili yaşadıkları sorunlar daha önce Erdoğan'a iletilmişti. Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yapılandırma kapsamına öğrencilerin kredi borçları da dahil edildi.

AK Parti, çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının da pakete eklenmesi istiyor. Ancak bu konudaki karar daha sonra verilecek.

500 milyarlık borcu kapsayacak

Paket kapsamına girecek yeniden yapılandırmadan yaklaşık 4 milyon vatandaşın yararlanması bekleniyor. Yapılandırılacak toplam borç tutarı ise 500 milyar lira civarında.

Bir yıl erteleme ve uzun taksit

AK Parti grubu, pandemi nedeniyle borçların ödenmesinde sıkıntı olduğuna dikkat çekip, "Şu ortamda borçlar yapılandırılıp taksitler hemen başlatılırsa yine ödemelerde zorluk yaşanabilir. Bir yıl tüm borçlar ertelensin daha sonra taksitler başlasın" dedi.

Çalışmalar da bir yıl erteleme üzerine yapılmaya başlandı. Ancak erteleme süresinin 6 ay ya da daha kısa bir süre olması da gündemde. Erteleme sonrası borçların uzun süreli taksitlere bölünmesi planlanıyor.

Faiz ve cezalar da indirilecek

Kapsamı diğer yapılandırmalardan daha geniş olacak paket ile kamuya ilişkin borçların gecikme faizi, gecikme zammı vb başlıklarında da indirime gidilmesi planlanıyor. Ancak bu oranların ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Ayrıca taksitlerini düzenli ödeyecekler ile ilgili her türlü haciz işlemi de durdurulacak.

Borçlarını düzenli ödeyenler

Borçlarını düzenli ödeyen vatandaşların ödüllendirilmesi konusu da gündeme geldi. Onlara dönük bir jest yapılması konuşuluyor. Bu konu, düşünce aşamasında ve henüz karara bağlanmış değil.

 

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