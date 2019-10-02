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KYK borçları siliniyor mu? Son dakika tasarı Meclis’e sunuldu!

Kredi Yurtlar Kurumun’dan (KYK) kredi ve burs alanlar KYK borçların silinip silinmeyeceği konusunda son dakika haberlerini takip ediyor. KKY burs borcu olanlar merakla Meclis’ten çıkacak KYK borç silme ya da KYK burs borcu ertelemeye ilişkin kararı bekliyor. KYK borçları siliniyor mu? KYK borçları ertelenecek mi? KYK borçlarının silinmesi konusunda İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’ndan önemli bir kanun teklifi geldi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 09:28
KYK borçları siliniyor mu? Son dakika tasarı Meclis’e sunuldu!

Kredi Yurtlar Kurumun’dan (KYK) kredi ve burs alanlar KYK borçların silinip silinmeyeceği konusunda son dakika haberlerini takip ediyor. KKY burs borcu olanlar merakla Meclis’ten çıkacak KYK borç silme ya da KYK burs borcu ertelemeye ilişkin kararı bekliyor. KYK borçları siliniyor mu? KYK borçları ertelenecek mi? KYK borçlarının silinmesi konusunda İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’ndan önemli bir kanun teklifi geldi.

KYK borcu siliniyor mu? İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, KYK borçlarının silinmesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi verdi. Yavuz Ağıralioğlu’nun Meclis’e sunduğu KYK borçlarının silinmesine ilişkin teklif KYK’ya kredi borcu olan milyonlarca genci umutlandırdı. Hazırlanan KYK burs ve kredi borcuna ilişkin teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'na da gönderildi. Peki KYK borçlarının silinmesine ilişkin verilen kanun teklifi için prosedür nasıl işleyecek?

KYK burs borçlarının silinmesini öngören kanun teklifi, Önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirildikten sonra, Milli Eğitim Komisyonuna gönderilecek. Burada kanun teklifi komisyon üyeleri tarafından tartılıp biçilecek. Sonunda karara bağlanacak. KYK kredi borçları silinsin denilen kanun teklifi kabul edilmesi durumunda, milyonlarca öğrencinin KYK borcu silinmiş olunacak. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Üniversitede okurken aldıkları öğrenim kredilerini ödeyemeyen işsiz gençlerin borçlarının silinmesi için kanun teklifi hazırladıklarını söyleyen Ağıralioğlu, müteahhitlerin borçlarının silindiği gibi borçlarının yapılandırıldığı gibi borçlarını ödeyemeyen gençlerin de öğrenim kredisi borçlarının silinmesi gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 09:28
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