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Ekonomi KYK borçları silinecek mi? KYK borç yapılandırma ne zaman başlayacak?
Ekonomi

KYK borçları silinecek mi? KYK borç yapılandırma ne zaman başlayacak?

KYK borcu bulunan binlerce genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK borçlarının silinmesini istiyor. AK Parti’nin Play ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen teklife göre KYK borçları da yapılandırılacak. KYK borçlarının yapılandırılmasından ziyade KYK borçlarının silinmesi öğrenim kredisini kullananlar tarafından istenmekte. Peki KYK borçları silinecek mi? KYK borç yapılandırma KYK borçlarının silinmesi anlamına mı geliyor?

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:04:00 - 2020-10-28 18:17:03
KYK borçları silinecek mi? KYK borç yapılandırma ne zaman başlayacak?

Üniversite eğitimleri döneminde Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) üzerinden öğrenim kredisi kullananlar üniversiteyi bitirmesiyle birlikte KYK borçlarının geri ödemesini yapmakta. Ancak iş bulamadıklarından dolayı KYK borçlarını geri ödeme konusunda sıkıntı çekenler, korona salgını nedeniyle iyice zor durumda kaldıklarını dile getiriyor. KYK öğrenim kredisini geri ödeyemedikleri için yasal takibe takılanlar KYK borçlarının silinmesini istemekte. Peki KYK borçları silinecek mi? Borç yapılandırma KYK borçlarının silinmesine olanak sağlayacak mı?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi göre KYK borçları silinmiyor, KYK borçları yapılandırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu üzerinden öğrenim kredisi kullanan KYK borç yapılandırması başvurularını yıl sonuna kadar yapabilecekler.

KYK borcu yapılandırma taksitleri ne zaman başlayacak?

KYK borç yapılandırmasında bulunacaklar KYK borç yapılandırma taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. KYK borç yapılandırmada ilk taksit ödemeleri Ocak-Şubat aylarında yapılacak. KYK borç yapılandırma 18 takside kadar yapılabilecek. KYK borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemeleri iki ayda bir yapılacak. Dolayısıyla KYK borçları 36 ayda kapatılabilecek. 

KYK borçları silinecek mi?

KYK borçlarının yapılandırılmasına sevinen KYK borçluları, KYK borçlarının silinirse daha güzel olacağını dile getirerek KYK borcu faizlerinin silinmesini bekliyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, vatandaşların bir süredir beklediği KYK borçlarının faizlerine ilişkin kanun teklifi vermişti.

E devlet KYK borç sorgulamak için tıklayın

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