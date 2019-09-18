KYK borçları ne zaman silinecek? KYK borç durumu ile ilgili son açıklama nedir?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurusunda bulunacak öğrenciler 2019 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs başvurusu başladı mı? Sorusunu sormaya devam ederken KYK’dan burs almış kişiler ise KYK borçları silinecek mi? KYK borçları ne zaman silinecek? Sorusunun cevabını sorgulamakta. Sayıları milyonları bulduğu ifade edilen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredi burs ödemesi yapacaklar KYK borçlarının silinmesini istiyor. Meclis’te KYK borçlarının affedilmesi, KYK borçlarının silinmesi ya da KYK borçlarının ertelenmesi konusunda kanun teklifi verildi. KYK borç silinmesi konusunda Meclis’te kanun teklifi verildi.

KYK borç durumu ile ilgili bir açıklama yapıldı mı? CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Meclis’e üniversite mezunu işsizlerin yaşadığı travmayı da göz önüne alarak Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kanunu’nda değişiklik yapılması için harekete geçmesi gerektiğine dikkat çekti ve 16.08.1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’na eklenecek geçici madde ile öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişilerin borçlarının silinebileceğini istedi.

KYK borcu silinmesi son dakika

CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin KYK borçlarının silinmesini istediği o açıklamada şunları söyledi: "Üniversite öğreniminin ardından uzun süre işsizlik yaşayan, iş bulduktan sonra da güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle mağdur olan üniversite mezunlarımız kredi borçları nedeniyle adeta kabus yaşıyor. 4 üniversite mezunu gençten en az birinin işsiz olduğu göz önüne alındığında işsiz üniversite mezunu sayısı 1 milyonu geçmektedir. TÜİK’in açıkladığı 2019 iş gücü istatistiklerine göre, genç işsizlik oranı yüzde 18,6'dan yüzde 26,7’e yükselirken, Türkiye’de son 10 yılda öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaşmıştır. Borcunu ödeyemeyen 280 bin üniversite mezununa karşı yasal işlem yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildiği anlaşılmıştır. Kanun Teklifimiz, iş kaygısı taşıyan, aile kurma telaşı yaşayan ve ağır ekonomik koşullarla mücadele etmek zorunda kalan üniversite mezunlarının KYK borçlarının silinerek, sorunun çözümüne yöneliktir."

KYK borçları ile ilgili hazırlanan kanun teklifinde ise şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişilerin borçları silinir. Kredi borçlarına ilişkin daha önce yaptığı ödemeler iade edilmez.