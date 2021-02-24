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Eğitim KYK başvuruları ne zaman başlayacak?
Eğitim

KYK başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, yurt başvuru işlemlerini, eğitimlerini uzaktan yapılması sebebiyle ertelendiğini açıklamıştı. KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor. 2021 KYK yurt başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-24 22:36:00 -
KYK başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları başladı mı? Üniversiteyi kazanan ve uzaktan eğitim alan milyonlarca üniversite öğrencisi KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

KYK başvuruları ne zaman başlayacak?

YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz 2021 yurt başvurularıyla ilgili açıklama gelmedi.

KYK yurtlarına, başvuru şartlarını karşılayarak, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler müracaatlarını gerçekleştirecekler.

KYK yurt başvuru koşulları neler?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

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