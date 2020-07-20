Üniversite sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçların ardından ise tercih süreci başlayacak. Hem öğrenciler hem de aileleri tercih döneminde seçilecek okullar kadar yurt başvurularının ne kadar olduğunu, KYK yurtlarının aylık ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

KYK aylık yurt ücreti ne kadar?

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağına yönelik bir resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 2019 yılında başvurular 19-26 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı.

Milyonlarca kişi KYK yurt ücretlerini araştırmaya başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL olarak ve K.K.T.C’de bulunan yurtların aylık ücreti 300 TL olarak belirlenmişti. Bu sene de rakamların çok fazla değişmeyeceği düşünülüyor.