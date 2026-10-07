Kurşunlama ve kundaklama talimatı cezaevinden… Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 7 gözaltı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzuru tehdit eden yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyon düğmesine bastı. Küçükçekmece'de bir iş yerinin kurşunlanması ve Esenyurt'ta bir inşaat firmasının kundaklanması olaylarına karışan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul’da suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, Küçükçekmece’de bir iş yerinin kurşunlanması ve Esenyurt’ta bir inşaat firmasının kundaklanması olaylarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheli yakalandı.
İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütleriyle mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 29-30 Eylül tarihlerinde Küçükçekmece’de bulunan bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayı ile 3 Ekim tarihinde Esenyurt’ta faaliyet gösteren bir inşaat firmasına yönelik kundaklama olayı başta olmak üzere 3 farklı olaya 7 şüphelinin karıştığı belirlendi.
Suç örgütüne talimat veren kişi ile eylemi gerçekleştiren kişinin cezaevinde bir süre beraber yattıkları, tahliye olduktan sonra şüphelilerin önce sosyal medyadan sonra da telefondan irtibata geçtikleri ortaya çıktı.
Ayrıca talimatı veren kişinin, eylemi gerçekleştiren kişilere vadettikleri ödemeleri de yapmadıkları öğrenildi. Ekiplerin farklı tarihlerde düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.