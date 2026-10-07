Esenyurt'taki bir lisede bıçaklı kavga: İki öğrenci yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir lisede öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kanlı bir kavgaya dönüştü. Okul koridorlarında dehşet saçan bir öğrencinin iki sınıf arkadaşını bıçakla yaraladığı olay, okulda büyük paniğe neden olurken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.