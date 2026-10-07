Esenyurt'taki bir lisede bıçaklı kavga: İki öğrenci yaralandı
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İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir lisede öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kanlı bir kavgaya dönüştü. Okul koridorlarında dehşet saçan bir öğrencinin iki sınıf arkadaşını bıçakla yaraladığı olay, okulda büyük paniğe neden olurken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı. A.Ç. (16) isimli öğrenci gözaltına alınırken yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
DHA'daki habere göre olay; bugün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan lisede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., A.E.A. (15) ve E.E.A.'yı (14) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Yaralanan öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.Ç. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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