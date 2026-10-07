Esenyurt’ta başkan yardımcısının evinden milyonlar çıktı! Ulutaş’ın evindeki bu servetin kaynağı ne?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayyım yönetimindeki Esenyurt Belediyesinde görev yapan bürokratlara uzanan yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Esenyurt Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın evinde yapılan aramada yüklü miktarda nakit para, döviz, ziynet eşyası ve yüksek değerli saatler ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, bazı ihalelerin belirlenen firmalarda kalmasının sağlandığı ve hak edişlerin ortalama yüzde 20’sinin rüşvet olarak talep edildiği belirlenmiş ve belediyede görev yapan bürokratlar ile belediyeyle iş yapan şirketler mercek altına alınmıştı.