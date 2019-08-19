KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvurusu yapmak isteyen adaylar e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinin başlamasıyla en çok merak edilen sorulardan biri de KYK 2019 yurt ücreti ne kadar? oldu. 2019-2020 eğitim döneminde KYK yurt ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. KYK 2019 yurt ücreti ne kadar? İşte detayları...

KYK 2019 yurt ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır. 2019-2020 eğitim döneminde KYK yurt ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. KYK resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücretleri 168 TL olarak belirlenmişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvuruları başladı.

KYK yurt başvuru kılavuzu için tıklayınız

KYK resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre geçtiğimiz sene aylık yurt ücretleri 168 TL olarak belirlenmişti. Yüksek standartlı ve özel nitelikli yurtların ücreti 180-285 TL ve K.K.T.C içinde bulunan yurtların aylık ücretleri ise 300 TL olarak belirlendi.