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Ekonomi

KWORKS 2020 hızlandırma ve ön hızlandırma programları başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:32:01 -
KWORKS 2020 hızlandırma ve ön hızlandırma programları başladı

İSTANBUL (AA) - Girişimcilerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji girişimleri başlatmalarına destek veren Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) 2020 Hızlandırma Programları başladı.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre KWORKS, Hızlandırma Programları ile girişimcileri desteklemeyi sürdürüyor. 2020 dönemi başlatılan programlar eğitim, mentorluk, teknolojik altyapı, hukuk danışmanlığı gibi desteklerle iş modelini ispatlamış girişimlerin hızla ölçeklenmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Teknolojik girişimleri destekleyen KWORKS, program ile teknolojik girişim kurmak isteyen girişimcilere atölye çalışmalarına katılma hakkı, birebir mentorluk desteği ve yatırımcılarla buluşma imkanı sunuyor.

Bu yıl KWORKS Hızlandırma, KWORKS Ön Hızlandırma, KWORKS Kampüs Derin Teknoloji ve KWORKS Kampüs Ön Hızlandırma olmak üzere 4 farklı programda yer alan 32 girişim, KWORKS desteğiyle büyüyecek. Programlarda yer alan girişimlerin yüzde 81’ini SaaS ve/veya derin teknoloji girişimleri, yüzde 19’unu ise Web/Mobil Uygulama girişimleri oluşturuyor.

Ön Hızlandırma Programı, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli oluşturma potansiyeline sahip erken aşama girişimlerin, iş fikirlerini doğrulamaları için tasarlanmış bir program olacak. Kampüs Derin Teknoloji Programı da Koç Üniversitesi akademisyenleri ve lisansüstü öğrencileri tarafından kurulan validasyon aşamasındaki derin teknoloji girişimlerine yönelik ön hızlandırma programı. Kampüs Ön Hızlandırma Programı ise Koç Üniversitesi öğrenci ve mezunları tarafından kurulan, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli oluşturma potansiyeline sahip erken aşama girişimlere yönelik ön hızlandırma programı olarak faaliyet gösterecek.

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