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Yaşam Kuzuda karşı havadan aşılama
Yaşam

Kuzuda karşı havadan aşılama

Tunceli'de kuduz hastalığıyla ilgili mücadele sürüyor. Yaban hayvanları için bölgede havadan aşılama yapılacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 07:23:00 -
Kuzuda karşı havadan aşılama

Tunceli’de kuduz hastalığı ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede havadan aşılama çalışmaları yapılacak.

Tunceli’de kuduz hastalığı ile mücadele çerçevesinde sahipli ve sahipsiz evcil hayvanları aşılama çalışması yapılıyor. Yaban hayatının da aşılanma çalışmaları Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce programa alındı. İlk aşılama mart ayının 3. ve 4. haftasında, yoğun mihrak bulunan Nazımiye ve Mazgirt bölgelerinde, havadan uçak ile yapılacak. Bu bölgelerdeki tüm köy muhtarları ve vatandaşların bilinçli davranmaları, aşılara dokunmamalarının önem arz ettiği kaydedildi.

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