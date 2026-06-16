  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Taner de Murat gibi ihya olmuş! Ekrem’e dokunan yaşamış! Hainlerin sinsi tuzağı bu kez o kampı hedef aldı! Canlı bomba dehşetinde kahreden haber geldi! Demirtaş’tan küçük ‘Selahattin Demirtaş'a mektup: Özgür günlerde görüşürüz! Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin! AK Partili Açıkkapı'dan 13 tavuk şirketine kayyım açıklaması: Muhalefet korku pompalıyor, şirketlere el konulmadı! İçişleri Bakanı: CHP'li belediyeler işi yokuşa sürse de yıl başına kadar sokakta köpek kalmayacak! ABD ve Kanada resmen kriz çıkarttı! Dünya Kupası’na "vize" gölgesi Macron Trump’a efelendi: Buna o karar veremez! Ben burada olduğum sürece öyle bir şey olmayacak ABD ve İran mutabakatında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür CHP’li İzmir’de işçiler ayaklandı! Sosyal haklarımızı gasp ettirmeyiz!
Kobi KUZKA’dan 5 projeye destek! Yerel ürünler için ticarileşme ve markalaşma adımı
Kobi

KUZKA’dan 5 projeye destek! Yerel ürünler için ticarileşme ve markalaşma adımı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
KUZKA’dan 5 projeye destek! Yerel ürünler için ticarileşme ve markalaşma adımı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı’nın 2.dönem sonuçları açıklandı.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta yerel ürünlerin ticarileştirilmesi ve KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik 5 proje KUZKA desteği almaya hak kazandı.

 

Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı ikinci dönem kapsamında başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan projeler, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) Genel Sekreterliğince onaylanarak desteklenmeye hak kazandı. KUZKA tarafından 09 Şubat 2026 tarihinde ilan edilen "2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı" kapsamında ikinci dönem başvurusu alınan projelerden toplam 5 proje desteklenmeye hak kazandı.

 

Program kapsamında KUZKA tarafından, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden gelen başarılı projelere, yerel ürünlerin ticarileştirilmesi ve markalaştırılması, ahşap restorasyonu, yapay zeka ile tıbbı aromatik bitkilerin analizi gibi konularda danışmanlık desteği sağlanacak. Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında destek sözleşmelerinin yakın zamanda imzalanarak uygulama süreçlerinin başlaması planlanıyor.

 

31 Aralık’a kadar devam edecek

KUZKA "2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı" 2026 yılı 31 Aralık son gününe kadar proje başvuruları için açık tutulacak. İki aylık (Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık) dönemler şeklinde projelerin kabul edildiği programda, dönem sonlarında değerlendirme süreçleri tamamlanarak başarılı projeler ilan ediliyor.

Almanya’nın dev sektörü krizden çıkamıyor! KOBİ’lerde iflas alarmı büyüyor
Almanya’nın dev sektörü krizden çıkamıyor! KOBİ’lerde iflas alarmı büyüyor

Kobi

Almanya’nın dev sektörü krizden çıkamıyor! KOBİ’lerde iflas alarmı büyüyor

Samsun’da genç danışmanlar KOBİ’ler için yetiştirilecek
Samsun’da genç danışmanlar KOBİ’ler için yetiştirilecek

Kobi

Samsun’da genç danışmanlar KOBİ’ler için yetiştirilecek

Samsun’da e-ticaret seferberliği! Üretici ve KOBİ’lere dijital pazar kapısı açıldı
Samsun’da e-ticaret seferberliği! Üretici ve KOBİ’lere dijital pazar kapısı açıldı

Kobi

Samsun’da e-ticaret seferberliği! Üretici ve KOBİ’lere dijital pazar kapısı açıldı

KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif
KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif

Otomotiv

KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif

KOBİ’lere nefes aldıracak destek başladı!
KOBİ’lere nefes aldıracak destek başladı!

Kobi

KOBİ’lere nefes aldıracak destek başladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23