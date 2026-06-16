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Yaşam 20 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti! Lunaparktaki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Yaşam

20 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti! Lunaparktaki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Amasya’da lunaparkta “ranger” olarak bilinen oyun aletinin kabininin çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Burak Kırıkçı’nın geçirdiği kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Amasya’da lunaparkta yaşanan ve 20 yaşındaki Burak Kırıkçı’nın ölümüyle sonuçlanan feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

 

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 6 Haziran günü Hızırpaşa Mahallesi'ndeki lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aleti müşterilerin binmesi üzerine harekete geçti. Operatör kabininden ayrılan işletme çalışanı Burak Kırıkçı adlı genç, girilmemesi gereken hareket alanına geçti. Ardından aşağı doğru iniş yapan kabin önüne kattığı genci sürükledi.

 

Kanlar içinde yere yığılan gence çevredekiler müdahale etti. Ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Kırıkçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cenazesi memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde defnedildi.

 

Olayın ardından lunapark mühürlenirken, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Lunapark işletmecisi F.C. ile işletme müdürü H.N.E. polis tarafından gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı.

 

Feci kazanın görüntülerinde operatör kabininden ayrılan gencin girilmemesi gereken hareket alanına geçmesinin ardından aşağı doğru iniş yapan kabinin altında kalarak sürüklendiği görüldü.

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