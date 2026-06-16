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Foto - Bakanlığın tebliği yürürlüğe girdi! Lastik ithalatına soruşturma açıldı

Bakanlık tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

#2
Foto - Bakanlığın tebliği yürürlüğe girdi! Lastik ithalatına soruşturma açıldı

Tebliğle bazı ülkelerden yapılan binek otomobil dış lastiklerin ithalatına yönelik açılan damping soruşturmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

#3
Foto - Bakanlığın tebliği yürürlüğe girdi! Lastik ithalatına soruşturma açıldı

Buna göre, yerli üretici Petlas Lastik Sanayi AŞ ve Kocaeli Lastik Sanayi AŞ tarafından yapılan başvuruya Sumitomo Rubber Ako Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ firması da destek verdi.

#4
Foto - Bakanlığın tebliği yürürlüğe girdi! Lastik ithalatına soruşturma açıldı

Yapılan inceleme sonucu yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

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