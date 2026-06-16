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Foto - Şanlıurfa'da duygulandıran mezuniyet! Anne ve oğlu birlikte kep attı

Şanlıurfa'da yaşayan iki çocuk annesi 47 yaşındaki Ayşe Sıdıka Baygeldi, ortaokul ve liseyi kendi imkanlarıyla açık öğretimde dereceyle bitirdi. Anne Baygeldi, daha sonra 20 yıldır hayalini kurduğu üniversite eğitimi için 22 yaşındaki oğlu Nuri Baygeldi ile birlikte sınava girdi. Sınavda başarılı olan anne ve oğlu, sadece HRÜ'deki bölümleri tercih etti. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte anne ve oğlu HRÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

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Foto - Şanlıurfa'da duygulandıran mezuniyet! Anne ve oğlu birlikte kep attı

Aynı sırayı paylaşan anne ve oğlu, başarılı eğitimleri sonrası mezun oldu. 4 yıl oğlu ile aynı sıraya paylaşan anne Baygeldi, bölüm birincisi olarak üniversiteyi bitirmenin sevincini yine oğlu ile yaşadı. Üniversitede düzenlenen törene katılan anne ve oğlu, arkadaşlarıyla kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

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Foto - Şanlıurfa'da duygulandıran mezuniyet! Anne ve oğlu birlikte kep attı

"Annemle beraber 4 yıl boyunca aynı sırayı paylaştık" Annesi ile mezuniyet sevinci yaşayan Nuri Baygeldi, "Annemle beraber 4 yıl boyunca aynı sırayı paylaştık. Annem bölüm birincisi olarak okulu bitirdi. Bu durumdan dolayı çok mutluyum. 4 yılımızı dirsek çürütmekle geçirdik. Derslere beraber çalıştık, sınavlara beraber girdik. Şimdi mezun oluyoruz. Ben meslek hayatıma bankacılık ya da akademisyenlik olarak devam etmek istiyorum" dedi.

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Foto - Şanlıurfa'da duygulandıran mezuniyet! Anne ve oğlu birlikte kep attı

"Bir anneye nasip olacak en güzel duyguyu yaşıyorum" Anne Ayşe Baygeldi ise "Bir anneye nasip olacak en güzel duyguyu yaşıyorum. Üniversiteyi oğlumla beraber kazandık, birlikte bitiriyoruz. Söylenecek çok şey yok, çok mutluyuz. Kamu yönetimi bölümünü bitirdik. Ben de akademisyen olmak istiyorum" diye konuştu.

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