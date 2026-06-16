Şanlıurfa'da yaşayan iki çocuk annesi 47 yaşındaki Ayşe Sıdıka Baygeldi, ortaokul ve liseyi kendi imkanlarıyla açık öğretimde dereceyle bitirdi. Anne Baygeldi, daha sonra 20 yıldır hayalini kurduğu üniversite eğitimi için 22 yaşındaki oğlu Nuri Baygeldi ile birlikte sınava girdi. Sınavda başarılı olan anne ve oğlu, sadece HRÜ'deki bölümleri tercih etti. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte anne ve oğlu HRÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.