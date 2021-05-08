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Teknoloji KUZGUN mühimmatlarının menzilleri açıklandı
Teknoloji

KUZGUN mühimmatlarının menzilleri açıklandı

TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen "KUZGUN Modüler Mühimmat Ailesi"nin teknik özellikleri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 12:41:00 -
KUZGUN mühimmatlarının menzilleri açıklandı

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Müdürü Gürcan Okumuş, LAGARİ Havacılık Günleri’nde yaptığı sunum esnasında KUZGUN Modüler Mühimmat Ailesi’nin teknik özellikleri açıkladı. KUZGUN ailesi, ilk olarak 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’19) esnasında sergilenmişti.

Edinilen bilgiye göre; KUZGUN Modüler Mühimmat Ailesi’nin ilk atışlı testlerinin, bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. KUZGUN Mühimmatı’nın, teknik özelliklerine göre; KUZGUN-SS (Serbest Süzülen), KUZGUN-TjM (Turbojet Motorlu) ve KUZGUN-KY gibi farklı konfigürasyonları mevcut.

F-16, MMU, HÜRJET, HÜRKUŞ ve çeşitli SİHA platformlardan atılabilen KUZGUN Mühimmatı, 100 kilogramdan düşük bir ağırlığa sahip. Parçacıklı, delici, termobarik ve genel maksat gibi çeşitli harp başlığı seçeneklerine sahip olacak KUZGUN Mühimmatı; Lazer Arayıcı (LAB), Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı (IIR), Radar Arayıcı, HOJ, mmW Radar, Veri Bağı, ANS ve KKS gibi arayıcı başlık ile navigasyon seçeneklerine sahip.

KUZGUN mühimmatının turbojet konfigürasyonu olan KUZGUN-TjM, yaklaşık 245 kilometre menzile; KUZGUN-SS ise yaklaşık 110 kilometre menzile sahip.

SavunmaSanayiST

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