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Kuzeyşehir konutlarının hak sahipleri belirlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) iş birliğinde hayata geçirilen 50 bin konutluk Gaziantep Kuzeyşehir Projesi’nin beşinci etabında yer alan 965 adet 3 artı 1 dairenin kura çekilişi yapıldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:41
Kuzeyşehir konutlarının hak sahipleri belirlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) iş birliğinde hayata geçirilen 50 bin konutluk Gaziantep Kuzeyşehir Projesi’nin beşinci etabında yer alan 965 adet 3 artı 1 dairenin kura çekilişi yapıldı.


Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde hazırlanan Kuzeyşehir Projesi’yle, konut açığını gidermeyi hedefleyen Gazi şehir, önemli bir eşiği daha aştı.Kuzeyşehir konutlarında ev sahibi olmak isteyen yüzlerce vatandaş, Talat Özkarslı Spor Salonu’nda kura çekilişine kilitlendi. Kura çekilişi sonunda hak sahipleri, adeta mutluluktan yerinde duramadı, duygu yüklü anlar yaşadı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve TOKİ Gaziantep Projeler Koordinatörü Hasan Hüseyin Çelik, kuraya katılarak ev sahibi olanların sevincine ortak oldu.


965 adet 3 artı 1 daire için başvuran 2 bin 543kişi arasından sıyrılarak ev sahibi olmaya hak kazanan Ökkeş Gençoğlu, “5-6 sefer yazılmıştım kısmet bugüneymiş. Mutluyum, çok şükür. Kiradaydım ev sahibi olacağız” dedi.


Gülden Ergan ise “Çok mutluyum çıktığına. İlk defa yazıldım. Kiradaydım. Kısmet, seviniyorum çok mutluyum” diye konuştu.


Ev sahibi olmayı çok istediğini belirten Hasan Abar da, “Bir kere başvurdum. İçimde kuşku vardı çıkmayacak diye ama şansımıza çıktı. Bu evlerde emeği geçen öncelikle Cumhurbaşkanımız, Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve TOKİ çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.


10 yıldır kirada yaşadıklarını anlatan Fatma Kaplan, “Çok sevinçliyim, çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Ev sahibi olmayı hiç beklemiyordum. Çok şaşkınım” şeklinde konuştu.


Kura iki gün sürdü


Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi alanındaki 5’inci Etap Konutları için 12 Nisan 2019’da sona eren başvuruda, projeye yoğun talep olunca daha önce belirlenen 787 konut sayısı, 2 bin 217’ye çıkarıldı. Orta gelir konut grubu olarak tasarlanan projede, 1’inci grup 2 artı 1 tipi brüt 91,94 metrekareyle 116,31 metrekare arasında 1252 konut için 3 bin 604, 2’nci grup 3 artı 1 tipi, brüt 124,31 metrekareyle 135,30 metrekare arasında 461 konuta 1252, 3’üncü grup 3 artı 1 tipi brüt 136,15 metrekareyle 145,78 metrekare arasında 504 konut için 1321 başvuru olmak üzere kuralı satışa sunulan toplam 2 bin 217 konut için 6 bin 177 başvuru oldu. Öte yandan TOKİ, 142 adet 4 artı 1 konut belirledi. İzdiham yaşanmaması için kura çekilişi iki günde yapıldı.


Kuzeyşehir toplu konut projesi hakkında


Gaziantep Şehitkamil ilçesinde kurulacak Kuzeyşehir’de ilk etapta 3 bin konut tamamlandı. Projede; cami, manav, kasap, bakkal gibi geleneksel sokak yaşam unsurları korunacak. Kuzeyşehir’de yaşayacak vatandaşlar, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabilecek. Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması, projenin temel tasarım ilkelerini oluşturacak. Konutlar 4 katlı olacak, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 evleri içeren bir tasarım ortaya çıkacak.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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