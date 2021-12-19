Kuzey'in kralı Real'a gidecek mi?
Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Real Madrid'in Erling Haaland ile yakından ilgilendiğini açıkladı.
Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Real Madrid'in Erling Haaland ile yakından ilgilendiğini açıkladı.
Sakatlığını atlatan Haaland gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Kuzeyin kralı lakablı Norveçli golcü en son Fürth galibiyetinde ağları 2 kez sarsmıştı. Avrupa'nın dev takımlarını peşne takan yıldız oyuncuyla Real Madrid yakından ilgileniyor.
Hans-Joachim Watzke, Bild'e İspanyol devinin ilgisini doğrularken, "Real Madrid'in ilgisini biliyorum. Bence İspanya Ligi Haaland'a uygun. İngiltere'de farklı bir oyun oynanıyor. Haaland'ın bizimle kalacağından şüpheliyim. Haaland bizimle kalacaksa daha fazla Euro'ya ihtiyacımız olacak." yorumunda bulundu.
Ocak 2020'de Borussia Dortmund'a 20 milyon Euro karşılığında Salzburg'tan katıldı. 21 yaşındaki oyuncunun Dortmund ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.
Ancak Norveçli golcünün 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli var.