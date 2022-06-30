Kuzeyde de teröre darbe vurduk!
Türkiye’nin NATO zaferini Akit’e değerlendiren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, şunları söyledi: “Türkiye her zaman söylediğimiz gibi NATO içerisindeki en önemli ülkelerden. Bizim de başından beri ifade ettiğimiz çok meşru güvenlik ile ilgili konusunda kaygılarımız vardı. Özellikle terörizm ile mücadele konusunda NATO ülkelerinin tutumlarıyla ilgili pozisyonumuzu haklı bir şekilde ortaya koyduk.
Türkiye'nin mücadelesine tescil
“Hükümetimiz de en uygun şekilde diplomatik kanallarla görüşmeleri sürdürerek, Türkiye hak ettiği beklediği neticeyi elde etti. FETÖ-PKK-PYD ile olan mücadelede NATO ülkelerinin ittifakın dayanışma çerçevesi içerisinde Türkiye ile birlikte olmaları tescil edilmiş oldu. Bu da hükümetimizin çok önemli başarısıdır. NATO’daki etkinliğini ortaya koymuştur. Bu durumun takipçisi olunması ve tüm aşamalarda bundan sonra Türkiye’nin haklarını menfaatlerini gözeten şekilde tüm bürokrasi ve siyasetin kararlılıkla devam etmesi bu anlayışı hakim kılması esastır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu iradeye sahibiz. Bundan da özellikle muhalefetin dersler çıkarması gerekir.”
Sahada ve masada güçlü
Türkiye’nin diplomatik başarısı sürecinde Erdoğan yerine Kılıçdaroğlu olsaydı hatırlatması yapan AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise, şunları ifade etti: “Türkiye’nin kararlılığı, haklı duruşu, diplomatik başarısı bir kez daha sonuç verdi. İttifakın ruhuna uygun hareket etmek, terörle mücadelede endişeleri gidermek, tüm üye ülkelerin görevi. Sahada ve masada güçlü Türkiye.”