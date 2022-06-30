Kuzeyde de teröre darbe vurduk!

Türkiye'nin mücadelesine tescil

“Hükümetimiz de en uygun şekilde diplomatik kanallarla görüşmeleri sürdürerek, Türkiye hak ettiği beklediği neticeyi elde etti. FETÖ-PKK-PYD ile olan mücadelede NATO ülkelerinin ittifakın dayanışma çerçevesi içerisinde Türkiye ile birlikte olmaları tescil edilmiş oldu. Bu da hükümetimizin çok önemli başarısıdır. NATO’daki etkinliğini ortaya koymuştur. Bu durumun takipçisi olunması ve tüm aşamalarda bundan sonra Türkiye’nin haklarını menfaatlerini gözeten şekilde tüm bürokrasi ve siyasetin kararlılıkla devam etmesi bu anlayışı hakim kılması esastır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu iradeye sahibiz. Bundan da özellikle muhalefetin dersler çıkarması gerekir.”

Sahada ve masada güçlü

Türkiye’nin diplomatik başarısı sürecinde Erdoğan yerine Kılıçdaroğlu olsaydı hatırlatması yapan AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise, şunları ifade etti: “Türkiye’nin kararlılığı, haklı duruşu, diplomatik başarısı bir kez daha sonuç verdi. İttifakın ruhuna uygun hareket etmek, terörle mücadelede endişeleri gidermek, tüm üye ülkelerin görevi. Sahada ve masada güçlü Türkiye.”