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Aktüel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yangını

Seyir halindeyken yanan otobüsteki yolcular tahliye edilirken itfaiye, alevlere müdahale ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:57:59 -
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yangını

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolunda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan bir firmaya ait otobüs, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Kavşağı'nda henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu farkeden görevli, yolcuların tahliyesini sağlarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye erlerinin, alevlere müdahalesi sürüyor.

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