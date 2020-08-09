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Aktüel

Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüs kazası

İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden Metro Turizm’e ait yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre üst geçide çarptı - Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-09 07:53:21 -
Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüs kazası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre üst geçide çarptı.

AA muhabirinin aldığı ilk bilgilere göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı istikametine seyreden Metro Turizm’e ait 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü, Çiftalan mevkisinde üst geçidin duvarına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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