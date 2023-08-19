Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkutan olay! Tekerlek metrelerce yol kat etti

Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki kamyondan fırlayan tekerlek, yolda diğer araçlarla beraber ilerlemeye devam etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay, önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyondan çıkan tekerlek yolda diğer araçlarla beraber ilerlemeye başladı. Yolda yanından geçen bazı araçlara da yaklaşarak ilerleyen tekerleğin görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Çarpmaya ramak kaldı hatta bir kamyonete çarptı diyebilirim"

İlginç anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Ahmet Faruk Kütdemir, "İş çıkışı evimize gitmek için Kuzey Marmara Otoyolunu kullanıyorduk. Yolun ortasında hızla ilerleyen bir tır tekeri gördük. Aracımızı yavaşlattık ve temkinli bir şekilde ilerlemeye başladık. Olayı video kaydına aldım. Etrafa büyük bir sorun teşkil ediyordu. Tekerlek hızla giderken sağ ve sol şeklinde araçlara yaklaştı. Çarpmaya ramak kaldı hatta bir kamyonete çarptı diyebilirim. Sonrasında tekerleği geçtik ve ilerleyen vakitlerde ne yaşandığını tam olarak bilmiyoruz" dedi.