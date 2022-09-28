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Yerel Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi
Yerel

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tekstil malzemesi yüklü tır devrildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 07:07:00 -
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

M.C. idaresindeki 27 HG 628 plakalı tır, otoyolun İzmit Doğu gişeleri bağlantı yolunda devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bağlantı yolu trafiğe kapandı.

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve otoyol ekipleri, aracın kaldırılması için olay yerine vinç çağırdı.

Yola saçılan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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