Kuzey Marmara Otoyolu arsa fiyatlarını uçurdu

Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), Kocaeli geçişinde arsa fiyatları aldı başını gitti. Fiyatlar, son bir yıl içerisinde yüzde 25 arttı.

Yabancı akını

Arsa dönüm fiyatı, 500-600 bin TL’yi buldu. Emlakçılar, KMO’ya yakın olan bölgenin prim yaptığını belirttiler. Bunda yabancıların devreye girmelerinin, bölgeye akın etmelerinin önemli rol oynadığını vurguladılar. Gayrimenkul Danışmanı Nuriye Köksal, yatırım yapmak isteyen vatandaşlara ev yerine arsa almaları konusunda tavsiyede bulundu. KMO yapılmadan önce gayrimenkul fiyatlarının düşük olduğunu dile getiren Köksal, şöyle konuştu:

Talep yoğun

“KMO’nun yapılacağına dair ilk söylentiler çıktığı zaman burada arsa dönüm fiyatları 5 bin TL, 10 bin TL civarındaydı. Bu söylentiler artınca fiyatlar 100 bin TL’ye, 200 bin TL’ye fırladı. Otoyolun yapılmasıyla da arsa dönüm fiyatları 500 bin TL’ye, 600 bin TL’ye vardı. Fiyatların artış göstermesinin sebebi bölgenin İstanbul’a çok yakın olmasıdır. Aynı zamanda pandemi dönemindeyiz, insanlar evde kapalı kalmanın sıkıntısını yaşadıkları için daha çok arsalara ve tarlalara dönmeye başladılar. Herkes elindeki bütün birikimini arsaya tarlaya yatırıp ‘Oraya küçük bir konteyner koyayım. Hafta sonları oraya gideyim, yeşillikler içinde geçireyim’ diyor. O yüzden KMO’nun yapılması özellikle Kandıra, Derince, Körfez tarafındaki köylerimizde büyük bir gelişme sağladı. Hatta bu gelişmeyle oradaki emlakçı sayısı da arttı, daha çok satış yapılmaya başladı. Pandemi döneminde birçok emlakçımız çok zor bir dönem geçirdi. Ama arsa ve tarla çalışanlar bu otoyolumuz sayesinde çok güzel kazançlar elde ettiler.”

Kritik tavsiye

Vatandaşların daha çok arsaya yatırım yapmalarını öğütleyen Köksal, şunları söyledi: “Arsa asla değer kaybetmez, hep üzerine koya koya gider. Ev de üzerine kâr payı koyar. Ama ev üzerine bir, arsa ise 5 koyar. Çünkü önce tarla olarak alırsınız, sonra arsaya çevirirsiniz ardından imar geçer ve daha çok değerlenir. Arsa her zaman değer kazanır. Arsanın fiyatının düştüğü görülmemiştir. Yaklaşık olarak son bir yıl içerisinde pandemi sonrasında tarlalarda ve arsalarda fiyat yüzde 25 arttı. Otoyolun faaliyete geçmesinin akabinde ise arsa fiyatları yüzde 200, yüzde 300 arttı.”

Araştırma yapılmalı

Köksal, yatırımcılara ayrıca şu ikazları yaptı: “Arsa almak isteyenler muhakkak belediyelerden imar planına, yerine baksınlar. Arsanın tarla vasfında olup olmadığını incelesinler. ‘Yüzde 5 imarlı’ deyip satış yapmaya çalışanlar var. Bu konuda dikkatli olsunlar. ‘İmar gerçekten yüzde 5 var mı’, ‘Konteyner koymaya izin alabilir miyiz’ sorularını sorsunlar. Araştırmalar yapsınlar. Şu anda en güzel yatırım arsa. Arsalarımız azalıyor, binalarımız çoğalıyor.”

Arapların göz bebeği

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’de çok fazla arsa aldıklarını aktaran Köksal, “Bunlar genellikle arsa alımı dışında müstakil evlere yöneldi. Arsa alarak kendi düşüncelerine göre ev yapan çok. Şu anda Araplar Kocaeli’yle yakından ilgileniyorlar. Kuveytliler çok fazla arsa alıyorlar. Kendilerine özel siteler yaptırıyorlar. 50-60 Kuveytli birleşiyor, arsayı alıp site yapıyor. Arapların çalışmalarını görüyorum, birkaç projelerini inceledim. Şu anda emlak sektörü de o yüzden gelişiyor. Yabancıların gelmesiyle fiyatlar daha da arttı” dedi.