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Aktüel

Kuzey Makedonya'da OHAL yeniden uzatılmayacak

Kovid-19 salgını nedeniyle ilk kez 18 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal yarın sona erecek

Yeniakit Publisher
2020-06-12 20:43:27 -
Kuzey Makedonya'da OHAL yeniden uzatılmayacak

ÜSKÜP (AA) - Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilk kez 18 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir daha uzatılmayacak.

Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, düzenlediği basın toplantısında, son olarak 30 Mayıs'ta 14 günlüğüne uzatılan ve yarın sona erecek OHAL'in devam etmesine gerek olmadığını söyledi.

Hükümetten aldığı bilgilere göre, yeterli miktarda tıbbi ve koruyucu ekipman sağlandığını ve ülke ekonomisini korumak için önlemler alındığını belirten Pendarovski, hükümetin de OHAL'in sürmesi için resmi talepte bulunmadığını bildirdi.

Pendarovski, "Daha önceki OHAL ilan etme nedenleri göz önüne alındığında, şu anda OHAL'i uzatmaya gerek olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, son günlerde vaka sayısının yeniden artmaya başladığı ülkede, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bugün 164 yeni vaka tespit edildi ve 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 bin 701, can kaybı ise 171 oldu. Kuzey Makedonya'da halen 1836 aktif vaka bulunuyor.

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