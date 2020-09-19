Kuzey Makedonya’da "Medeniyetler ve Balkanlar" projesinin kapanış programı düzenlendi

ÜSKÜP (AA) – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle Kuzey Makedonya’da gerçekleştirilen "Medeniyetler ve Balkanlar" projesinin kapanış programı online olarak düzenlendi.



Balkan ülkelerinde düzenlenen “Balkan Gençlik Okulu” projesi kapsamında Üsküp merkezli Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneğince gerçekleştirilen projenin online düzenlenen kapanış programına YTB Sosyal ve Kültürel İşler Daire Başkanı Murat Kazancı, YTB Kuzey Makedonya sorumlusu Musa Akdeniz, Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği Başkanı Sevba Abdula, Hayrat Balkan temsilcisi Emre Aracı ve öğrenciler katıldı.



Kazancı burada yaptığı konuşmada, YTB Başkanı Abdullah Eren’in kapanış programına katılamadığını fakat kendisinin tüm katılımcılara selamlarını ilettiğini belirtti.

YTB’nin Türkiye’nin kamu diplomasi alanında faaliyet yürüten kurumlarından bir tanesi olduğunu belirten Kazancı, Balkan Gençlik Okulu programının kardeş ülkeler ve topluluklarla yürütülen ve süreklilik arz eden prestijli programlardan biri haline geldiğini söyledi.

YTB olarak böyle bir projeyi Fettah Efendi Derneği ile yürütmüş olmaktan çok memnuniyet duyduklarını kaydeden Kazancı, "Bizim projelerimiz de pek çok farklı ülkede çok değerli sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğümüz bu projeler de aslında daha da olgunlaşıyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Bu noktada Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneğinin Balkan Gençlik Okulu kapsamındaki bu projesi gerçekten pek çok farklı ülkedeki projeden de ayrışıyor." şeklinde konuştu.



Balkanlarda pek çok kardeş toplumlarla ortak değerlerin olduğuna dikkati çeken Murat Kazancı, "Bu değerleri yansıtan kültürel çalışmalar bizim için çok önemli. Kısaca söyleyecek olursak aslında nitelikli insan kaynağı oluşturmak bizim en önemli amacımız. Bu ülkelerde özellikle entelektüel sermayenin gelişmesine yönelik ve bununla birlikte toplumlar arasında da bu entelektüel paylaşımın sağlanması, kurulabilmesi bizim en önemli amaçlarımızdan bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.



Fettah Efendi Derneği Başkanı Abdula da projenin başlatılmasının ardından dünyanın tamamıyla farklı bir evreye geçtiğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte çalışmaların online platformlara aktarıldığını söyledi.



Projeyi 3 temel prensip üzerine inşa ettiklerini belirten Abdula, şöyle devam etti:

"Seminerler düzenledik. Medeniyet teorisi çerçevesinde önemli hocalarımız online dersler verdi. Hakeza medeniyet tarihimizin önemli klasiklerinden olan Mukaddime eserini hem Türkçe hem Arnavutça irdeledik. Onun dışında son olarak öğrencilerin bildirilerini icra edeceğiz. Tüm bu süreci tamamlayanlara da bir gezi mükafatımız oluyor."

Hayrat Balkan Vakfı Temsilcisi Aracı ise böyle güzel bir programda bulunmaktan, Üsküp’e ve bütün Kuzey Makedonya’ya ve Balkanların tarihine, medeniyetine bu şekilde hizmet etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Projeye katılım sağlayan öğrenciler Türkçe ve Arnavutça olarak bildirilerini sundu. Kitap değerlendirmesinin ardından öğrencilere katılım belgesi verildi.



