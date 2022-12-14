Kuzey Makedonya'da "Balkanlar'da Türk Dizileri" paneli düzenlendi… Balkan Ninnisi dizi ekibi “Türk Dizileri” paneline katıldı…

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü’nce (YEE) düzenlenen panele, YEE Başkan Yardımcısı Ahmet Naim Çiçekler, TRT 1’in sevilen dizisi Balkan Ninnisi’nin başrol oyuncusu Erdal Özyağcılar, Selviye Hürriyet, dizinin yapımcısı ve senaristi Uğur Uzunok, yönetmeni Selahattin Sancaklı, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasiler ve sinemaseverler katıldı.

Ahmet Naim Çiçekler, Yunus Emre Enstitüsü’nün dünyanın dört bir yanında Türk kültürünü ve Türk dilini tanıttığını belirterek, yılda 1000'in üzerinde kültür-sanat faaliyeti gerçekleştirdiklerini aktardı. Çiçekler, "Bugün de Türk dizileri üzerine etkinlik serimizin ilkini Üsküp'te yapmaya karar verdik. Balkan Ninnisi dizisinin ekibiyle beraberiz. Dünyada en fazla dizi ihraç eden ikinci ülkeyiz ve dizilerimizin de hem Türkçemizin hem de Türk kültürün dünyaya aktarılmasında önemli bir katkısı var." diye konuştu.

Balkan Ninnisi’nin başrol oyuncusu Erdal Özyağcılar ise paneldeki konuşmasında, Balkan coğrafyasını kendisine sevdiren sebebin Elveda Rumeli dizisi olduğunu belirterek, Elveda Rumeli ile Balkan insanının hatıra defterlerini açtıklarını ifade etti. Film ve dizilerin kültürler arası meseleleri çok iyi aktardığını vurgulayan Özyağcılar, TRT 1’in Balkan Ninnisi dizisi teklifi geldiğinde çok mutlu olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Balkanlar çok sevdiğim bir coğrafya. Çok sevdiğim insan ilişkileri var. Balkan Ninnisi'ni teklif ettiler. Köfteciyi oynayacaksın abi dediler. Ne güzel, köfteci Süleyman. Geldik buraya, oynuyoruz. Güzel tepkiler de alıyoruz. Biz burada bir kültür elçiliği yapıyoruz. Balkan coğrafyasında çok seviliyor dizimiz..."

Moderatörlüğünü Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula'nın yaptığı panelde, Özyağcılar'ın yanı sıra Balkan Ninnisi dizisinin yönetmeni Selahattin Sancaklı, senaristi Uğur Uzunok ve dizi oyuncusu Selviye Hürriyet de birer konuşma yaptı. Panelde Erdal Özyağcılar ve oynadığı diziler ile ilgili hazırlanan bir video da gösterildi.