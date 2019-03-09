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Kuzey Kore’nin füze fırlatmaya hazırlık görüntüleri

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang yakınlarındaki bir tesisin uzaydan çekilen görüntülerinden hareketle Kuzey Kore’nin bir füze ve veya uydu fırlatmaya hazırlandığı iddiası ileri sürüldü.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:41
Kuzey Kore’nin füze fırlatmaya hazırlık görüntüleri

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang yakınlarındaki bir tesisin uzaydan çekilen görüntülerinden hareketle Kuzey Kore’nin bir füze ve veya uydu fırlatmaya hazırlandığı iddiası ileri sürüldü. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore’nin bir deneme yapıyor olması durumunda çok büyük hayal kırıklığı duyacağını söyledi.


Kuzey Kore’nin balistik füze ve roketlerinin çoğunun yapıldığı Sanumdong olarak bilinen bölgede etkinliklerin arttığı kaydedildi. Bu hafta başında Kuzey Kore’nin ana roket fırlatma merkezi olan Sohae’nin yeniden hizmete alınma çalışmalarının uydu görüntülerinden tespit edildiği belirtilmişti. Sohae füze fırlatma tesislerinin sökülmesine geçen yıl başlanmış Donald Trump ile Kim Jung Un’un görüşmelerinin başarısız olmasıyla söküm işlemleri durdurulmuştu.


Donald Trump, Cuma günü Kuzey Kore’nin silah deneme testine yeniden başlamasının kendisini hayal kırıklığına uğratacağını söylemişti.


Trump: "Anlaşmamızın aksine herhangi bir şey yapmışsa bu beni şaşırtır. Fakat,ne olacağını göreceğiz. Eğer bir deneme görürsem hayal kırıklığına uğrarım ” dedi.


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Yorumcular, Pyonyang’ın bir füze denemesi yapmaktan daha çok bir uyduğu fırlatma hazırlığında olduğunu ileri sürdü. Bununla birlikte ABD hafta başında yaptığı açıklamada uyduğu fırlatmanın da kuzey Kore Lideri’nin ABD Başkanı Donald’a verdiği sözle uyuşmadığını söyledi.


Sanumdong’da neler oluyor?


Sanumdong’da, Kuzey Kore’nin bir tür füze veya roketi bölgeye getirme hazırlıklarını gösteren büyük araç faaliyetleri görüldü. Uydu görüntüleri ABD Public Radio network NPR tarafından yayımlandı.


Ancak, Tongchang’dakiSohae fırlatma tesisi yalnızca motor testi ve uydu fırlatmak için yapılmış olup daha önce hiç balistik füze fırlatılması için kullanılmadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:41
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