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Dünya Kuzey Kore'nin füze fırlatması sonrası kriz patlak verdi! Japonya’dan ABD’ye çağrı
Dünya

Kuzey Kore'nin füze fırlatması sonrası kriz patlak verdi! Japonya’dan ABD’ye çağrı

Japonya, ABD'den Kuzey Kore'nin füze fırlattığı alan için Doğu Denizi yerine "Japon Denizi" tabirini kullanmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 09:52:00 -
Kuzey Kore'nin füze fırlatması sonrası kriz patlak verdi! Japonya’dan ABD’ye çağrı

Japonya, dün Kuzey Kore'nin iki balistik füze fırlattığı bölgeyi "Doğu Denizi" olarak tanımlayan ABD'den, bunun yerine "Japon Denizi" tabirini kullanmasını talep etti

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Sakai Manabu, düzenlediği basın toplantısında, ABD İndo-Pasifik Komutanlığının (USPACOM) füzelerin fırlatıldığını duyurduğu açıklamasındaki "Doğu Denizi" ifadesinin değiştirilmesini istedi.

Tabirin "uygun olmadığını" belirten Sakai, konuya ilişkin talebi Washington yönetimine ilettiklerini kaydetti.

Sakai, "Bu konuda ülkemizin pozisyonu, Japon Denizi ifadesinin tek ve uluslararası yerleşik isim olduğudur." ifadelerini kullandı.

Kyodo ajansının haberine göre, USPACOM Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Mike Kafka, füzelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğu Denizi" ifadesini kullanmıştı.

Japonya Başbakan Suga Yoşihide, Kuzey Kore'nin dün sabah yerel saatle 07.04 ile 07.23'te fırlattığı iki ayrı balistik füzenin Japonya kara suları dışına düştüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

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