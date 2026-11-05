Ünlü doğalgaz sahası BAE'lilere satılıyor
Birçok ülke petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kritik doğalgaz sahası BAE'lilere satıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Birçok ülke petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kritik doğalgaz sahası BAE'lilere satıldı.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Shell Australia, North West Shelf (NWS) projesindeki işletilmeyen yüzde 16,67 payını Abu Dabi merkezli ADNOC’un uluslararası yatırım kolu XRG'nin bağlı şirketlerine satmak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu. İşlemin baz bedeli 1,45 milyar dolar olarak belirlenirken, buna kilometre taşı koşullarına bağlı ek ödeme de eklenecek.
Satışın etkili tarihi 1 Ocak 2026 olarak belirlendi ve kapanışın 2027’de gerçekleşmesi bekleniyor. Kapanış, düzenleyici onaylar ve diğer koşullara bağlı olacak.
Shell Entegre Gaz Başkanı Cederic Cremers, anlaşmanın şirketin disiplinli sermaye tahsisi ve portföy yönetimi yaklaşımını yansıttığını belirtti. Olgun ve işletilmeyen bir varlıktan değer yaratıldığını, NWS’nin gelecekte üçüncü taraf toll-processing (ücret karşılığı işleme) modeline geçeceğini ve Shell’in kaynaklarını daha avantajlı entegre gaz pozisyonlarına odaklayacağını belirtti.
Woodside Energy işletmeciliğinde yürütülen North West Shelf projesi, Batı Avustralya’da yer alan Avustralya’nın en büyük LNG ve yurt içi gaz projelerinden biri. Ortaklar arasında Woodside, Chevron, BP, Shell, MIMI (Mitsui/Mitsubishi) ve CNOOC bulunuyor. Shell, projede yaklaşık 40 yıldır yer alıyordu ve bu satışla çıkış yapıyor.
Shell, Avustralya’daki diğer varlıklarını sürdürmeye devam edecek. Shell, küresel ölçekte LNG ve entegre gaz yatırımlarını sürdürdüğünü, 2030'a kadar LNG satışlarını yıllık yüzde 4-5 büyütmeyi hedeflediğini bildirdi.
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