Kuzey Kore'den nükleer silah açıklaması

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının ülkesine yönelik "tam nükleer silahsızlanma" çağrısının "düşmanca" olduğunu ileri sürdü.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Dışişleri Bakanı Choe, G7 ülkelerinin dışişleri bakanları tarafından yapılan çağrıya ilişkin açıklamada bulundu.

G7’nin tavrının "çifte standartlı ve düşmanca" olduğunu savunan Choe, bu çağrıyı "ülkesinin anayasasının doğrudan ihlali" şeklinde nitelendirerek reddettiğini belirtti.

Choe, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un açıklamalarına atıfta bulunarak, ülkesinin nükleer silah sahibi olmasının "ABD ve müttefiklerinin hoşuna gitse de gitmese de değişmez bir gerçeklik olarak kalacağını" iddia etti.

G7 dışişleri bakanları, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını "şiddetle kınadıklarını" belirterek, bu ülkeye yönelik "tam nükleer silahsızlanma" çağrısını yinelemişti.