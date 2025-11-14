  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Kuzey Kore'den nükleer silah açıklaması
Dünya

Kuzey Kore'den nükleer silah açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kuzey Kore'den nükleer silah açıklaması

Kuzey Kore, G7 ülkelerinin nükleer silahların yok edilmesi çağrısına çok sert karşılık verdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, çağrının "düşmanca" olduğunu savundu

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının ülkesine yönelik "tam nükleer silahsızlanma" çağrısının "düşmanca" olduğunu ileri sürdü.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Dışişleri Bakanı Choe, G7 ülkelerinin dışişleri bakanları tarafından yapılan çağrıya ilişkin açıklamada bulundu.

G7’nin tavrının "çifte standartlı ve düşmanca" olduğunu savunan Choe, bu çağrıyı "ülkesinin anayasasının doğrudan ihlali" şeklinde nitelendirerek reddettiğini belirtti.

Choe, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un açıklamalarına atıfta bulunarak, ülkesinin nükleer silah sahibi olmasının "ABD ve müttefiklerinin hoşuna gitse de gitmese de değişmez bir gerçeklik olarak kalacağını" iddia etti.

G7 dışişleri bakanları, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını "şiddetle kınadıklarını" belirterek, bu ülkeye yönelik "tam nükleer silahsızlanma" çağrısını yinelemişti.

Putin'den nükleer hazırlık emri!
Putin'den nükleer hazırlık emri!

Dünya

Putin'den nükleer hazırlık emri!

Nükleer enerjili 'dünyanın en büyük' kargo gemisi geliyor! Piyasada hareketlilik sinyali
Nükleer enerjili 'dünyanın en büyük' kargo gemisi geliyor! Piyasada hareketlilik sinyali

Dünya

Nükleer enerjili 'dünyanın en büyük' kargo gemisi geliyor! Piyasada hareketlilik sinyali

Rusya'dan 'nükleer' açıklaması
Rusya'dan 'nükleer' açıklaması

Dünya

Rusya'dan 'nükleer' açıklaması

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var
İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Gündem

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı. Ayrıntıları terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu...
Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Sosyal Medya

Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Rusya’nın geliştirdiği ilk yapay zekalı insansı robotun tanıtımı ilginç anlara sahne oldu.
Sözcü’nün fotoğraf oyunu ifşa oldu! Eski bakan Süleyman Soylu’ya alçak itibar suikastı
Siyaset

Sözcü’nün fotoğraf oyunu ifşa oldu! Eski bakan Süleyman Soylu’ya alçak itibar suikastı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı’nın açılışında çekilen bir fotoğrafın Kocaeli’de ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23