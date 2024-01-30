  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mükemmel uygulama: Avrupa'da otomobillere 'kara kutu' zorunluluğu başlıyor!

Cumhuriyet tarihinde bu kadarı olmamıştı! Türkiye kendi rekorunu kırdı

Cem Küçük artık çileden çıktı: İnsanda biraz utanma olur

Yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Otomotiv sektöründe bomba patladı

Rusya, Türk SİHA'larına karşı son insansız hava aracını piyasaya çıkarıyor! ANKA 3 detayı olay

Onlarda CHP yok, çelme takan yok... 213 milyar $ kar ettiler!

Erdoğan ile Putin’in arasının iyi olmasından istifade Koç Rusya’da birinciliği ele geçirdi

TAYSAD Başkanı'ndan flaş açıklama! Otomotivde asıl tehdit Çin değil o ülkedir

İstanbul Havalimanı'nda Müslümanları rahatsız eden görüntü! Dünya şampiyonu milli sporcu çağrı yaptı

Başkan Erdoğan'a yakın olan o partiden emekliler için 'seyyanen zam' teklifi! İstedikleri rakamı duyurdular
Dünya Kuzey Kore'den Hong Kong ve Libya kararı
Dünya

Kuzey Kore'den Hong Kong ve Libya kararı

Yeniakit Publisher
2024-01-30 17:53:00 -
Kuzey Kore'den Hong Kong ve Libya kararı

Kuzey Kore'nin, Hong Kong ve Libya'daki büyükelçiliklerini kapattığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından ismi belirtilmeyen yetkili, Kuzey Kore'nin son aylarda bazı ülkelerdeki büyükelçiliklerini kapatmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkili, Kuzey Kore'nin, Hong Kong ve Libya'daki büyükelçiliklerini kapattığını duyurdu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, son aylarda bazı ülkelerdeki büyükelçilikleri kapatma kararlarının ardından Kuzey Kore'nin yabancı ülkelerdeki diplomatik misyon sayısı 53'ten 44'e düştü.

Kuzey Kore, son aylarda Angola, Uganda, Bangladeş, Nepal, İspanya, Senegal ve Gine büyükelçiliklerini kapatmıştı.

Güney Kore, Kuzey'in söz konusu kararlarını, "ülkeye yönelik küresel yaptırımlardan kaynaklanan ekonomik sıkıntılar" olarak değerlendirirken; Pyongyang yönetimi, Kasım 2023'te "değişen küresel ortama ve ulusal dış politikaya uygun olarak" yeni diplomatik misyonlar açıp kapattığını açıklamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Putin Kuzey Kore yolunda" target="_blank">
Putin Kuzey Kore yolunda
Putin Kuzey Kore yolunda

Dünya

Putin Kuzey Kore yolunda

Lavrov Güney Kore'yi kızdırdı
Lavrov Güney Kore'yi kızdırdı

Yerel

Lavrov Güney Kore'yi kızdırdı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığını duyurdu
Güney Kore, Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığını duyurdu

Dünya

Güney Kore, Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığını duyurdu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23